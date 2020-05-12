К игровым достижениям («ачивкам») люди относятся как к чему-то самому собой разумеющемуся, как к данности, однако у молодого и очень дерзкого игрока на рынке сервисов цифровой дистрибуции — Epic Games Store — система достижений до сих пор «в планах». Но скоро планы станут реальностью, и в качестве доказательства приближающегося обновления системы Epic Game прикрепила скриншот, на котором изображены несколько достижений из игры Fez.

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Судя по снимку экрана, достижения в Epic Games Store будут работать на манер трофеев на PlayStation — чем сложнее достижение, тем больше очков опыта будут давать за его разблокирование. На что потом расходуются очки опыта, пока неизвестно.

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