Epic Games показала, как будет выглядеть список достижений в её магазине
К игровым достижениям («ачивкам») люди относятся как к чему-то самому собой разумеющемуся, как к данности, однако у молодого и очень дерзкого игрока на рынке сервисов цифровой дистрибуции — Epic Games Store — система достижений до сих пор «в планах». Но скоро планы станут реальностью, и в качестве доказательства приближающегося обновления системы Epic Game прикрепила скриншот, на котором изображены несколько достижений из игры Fez.
реклама
Судя по снимку экрана, достижения в Epic Games Store будут работать на манер трофеев на PlayStation — чем сложнее достижение, тем больше очков опыта будут давать за его разблокирование. На что потом расходуются очки опыта, пока неизвестно.
рекламаСогласно по плану работ, опубликованному Epic Games в сервисе Trello, система достижений в EGS заявлена в числе грядущих обновлений. Пока, впрочем, без конкретики.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила