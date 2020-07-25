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Undead Labs продолжит поддерживать State of Decay 2 несмотря на анонс третьей части

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В минувший четверг студия Undead Labs в рамках мероприятия Xbox Games Showcase неожиданно для всех анонсировала State of Decay 3. Зачем это было нужно делать, учитывая, что вторая часть вышла относительно недавно, а новинка находится на столь раннем этапе производства, что авторам ещё даже рассказать нечего, неизвестно. Более того, поклонники State of Decay 2 заволновались, что их любимая игра будет заброшена разработчиками ради производства третьей части и её дальнейшего развития.

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Однако переживать не стоит. Как сообщила студия Undead Labs, сообщество State of Decay 2 увеличивается, и разработчики намерены продолжать поддерживать и развивать данный проект. Более того, уже в ближайшие дни (до конца июля) State of Decay 2 получит новое обновление, которое должно добавить в игру что-то очень важное и интересное.

К слову, сейчас в Steam на State of Decay 2 в честь анонса третьей части действует 25-процентная скидка. Акция продлится до 31 июля.

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Первый-то Сталкер еле вышел. А потом и вообще все разработчики оттуда свалили. Действительно, кто-то верит, что выйдет стоящее продолжение? Не трогайте труп.
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Unsaid90
17:06
Ну как человек, который много читает, может настолько безграмотно писать... Автору желаю чего-нибудь умеренно плохого в связи с этим. При этом советы в целом здравые.
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Сева Шевченко
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