Undead Labs продолжит поддерживать State of Decay 2 несмотря на анонс третьей части
В минувший четверг студия Undead Labs в рамках мероприятия Xbox Games Showcase неожиданно для всех анонсировала State of Decay 3. Зачем это было нужно делать, учитывая, что вторая часть вышла относительно недавно, а новинка находится на столь раннем этапе производства, что авторам ещё даже рассказать нечего, неизвестно. Более того, поклонники State of Decay 2 заволновались, что их любимая игра будет заброшена разработчиками ради производства третьей части и её дальнейшего развития.
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Однако переживать не стоит. Как сообщила студия Undead Labs, сообщество State of Decay 2 увеличивается, и разработчики намерены продолжать поддерживать и развивать данный проект. Более того, уже в ближайшие дни (до конца июля) State of Decay 2 получит новое обновление, которое должно добавить в игру что-то очень важное и интересное.
К слову, сейчас в Steam на State of Decay 2 в честь анонса третьей части действует 25-процентная скидка. Акция продлится до 31 июля.
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