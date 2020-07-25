После того, как Ubisoft анонсировала Far Cry 6, внимательные пользователи обнаружили, что официально поддержка игрой разрешения 4K заявлена только для Xbox One X и Xbox Series X. Обладатели консолей PlayStation 4 Pro и будущие владельцы PlayStation 5 посчитали это ошибкой и даже направили соответствующий запрос в техподдержку Ubisoft, на что получили ответ, что 4K действительно будет работать только на наиболее современных консолях Xbox.

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Казалось, на этом вопрос исчерпан, но издание Cultured Vultures посчитало, что у сотрудника техподдержки Ubisoft может быть недостоверная информация, и обратилось с аналогичным вопросом уже непосредственно в головной офис Ubisoft. Оказалось, что на деле воспроизводить Far Cry 6 в разрешении 4K смогут все платформы, которые технически в принципе способны на это: PC, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Недопонимание возникло из-за формулировки «4K Ultra HD», используемой игровым подразделением Microsoft, и закономерно неприменимой по отношению к PlayStation. Видимо, готовившие анонсирующий видеоролик Far Cry 6 сотрудники Ubisoft не посчитали необходимым продублировать информацию для консолей от Sony.

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Напомним, что в Far Cry 6 мы отправимся в райское тропическое государство Яра, которым управляет безжалостный диктатор Антон Кастильо, грезящий идеей восстановления былого величия своей нации. Играть будем за Дани Рохаса, примкнувшего к сопротивлению жестокому режиму Кастильо. Релиз Far Cry 6 запланирован на 18 февраля следующего года.