Ubisoft официально анонсировала Far Cry 6
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Благодаря утечкам существование Far Cry 6 не является секретом ни для кого, кто внимательно следит за развитием игровой промышленности. Сегодня Ubisoft в рамках своего мероприятия Ubisoft Forward официально представила новинку и опубликовала премьерный трейлер, в котором наш антагонист учит своего сына и наследника быть сильным и решительным.
Релиз состоится 18 февраля следующего года.
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