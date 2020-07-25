Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Warhammer Vermintide 2 сыграли более пяти миллионов человек

+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Разработчики из студии Fatshark поделились радостной вестью: аудитория их кооперативного боевика Warhammer Vermintide 2 преодолела отметку в пять миллионов игроков. На достижение данного результата проекту потребовалось почти два с половиной года.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Стоит отметить, что на минувшей презентации Xbox Games Showcase студия Fatshark представила свой новый проект — кооперативный боевик Warhammer 40.000 Darktide — события которого развернутся в городе-улье Тертиум. В связи с этим у поклонников Vermintide 2 может возникнуть опасение, что разработчики забросят их любимый проект и полностью посвятят себя новому боевику, однако Fatshark решила заранее успокоить поклонников своего творчества и заявила, что поддержка Vermintide 2 продолжится несмотря ни на что.

В частности, в обозримой перспективе для Vermintide 2 выйдет дополнение Chaos Wastes, а затем — много всего интересного и полезного, о чём они пока не могут распространяться.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

fatshark warhammer vermintide 2
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Far Cry 6 всё-таки будет поддерживать 4K на консолях от Sony
6
В Warhammer Vermintide 2 сыграли более пяти миллионов человек
+
Halo Infinite планируют поддерживать и развивать на протяжении многих лет
2
Ghost of Tsushima — самый быстропродаваемый новый проект Sony в текущем поколении PlayStation
4
StarCraft II в честь юбилея получит гигантское обновление, затрагивающее основные режимы игры
10
Steam-версия Civilization VI стала временно бесплатной
2
Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самым популярным на минувшей Xbox Games Showcase
12

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Эксперимент: ставим Windows 10 May 2020 Update на слабый ПК с медленным жёстким диском
66
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
126
Собираем ПК, аналогичный по мощности консолям нового поколения
54
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
17
Мои итоги 10 лет чтения книг с монитора - советы по сохранению зрения и выбору монитора Flicker free
10
Подборка треш-шутеров 20хх годов. Часть пятая
6
Обзор TWS-наушников Tronsmart Onyx Ace
2
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro
1

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
14:31
4К на PS4 означает графику уровня 2012. 4К 60 фпс в последних играх с RTX не может вытянуть никто, Quake 2 RTX легко ставит на колени 2080Ti Делайте некст ген графику в 1080р 30 фпс, а не помет мамонт...
Far Cry 6 всё-таки будет поддерживать 4K на консолях от Sony
Johan_888
14:31
Вот бы ещё одним безшовным миром, чтоб реализовались все задумки первого сталкера без урезаний, давайте ребят, ждём.
Официально: релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в 2021 году
333444
14:30
Дезинформация
Официально: релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в 2021 году
Alex TOPMAN
14:29
Тот, кто его первым разгадал (про год выхода) уже получил свой призовой миллион долларов. Просто это произошло настолько быстро, что конкурс во всеуслышание тогда ещё даже не успели объявить. ;))
Официально: релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в 2021 году
Вадим Амосов
14:28
"покупка дорогой материнской платы под апгрейд чаще всего бессмысленна" - шах и мат. Ведь через год, два появится DDR5/
Как не ошибиться при выборе материнской платы, или дорогие платы не нужны большинству пользователей
Зю
14:26
138$ он там стоил, пока ограниченная партия не закончилась, 3500X был и есть дешевле
Цена AMD Ryzen 5 2600 снижена до 7590 рублей в Ситилинк
Зю
14:25
На Али он давно без скидок ниже 100$
Цена AMD Ryzen 5 2600 снижена до 7590 рублей в Ситилинк
Михаил Вебер
14:25
Это больше чем странно это Свинство. В Mi Mix 3 5g там и процессор 855+ и 5g есть но видели Сяоми не хочет обновлять кормит только завтраками. Мерзко это не по человечески со своими клиентами обходитс...
26 смартфонов Xiaomi уже получили стабильную версию MIUI 12 – список и ссылки на загрузку прошивки
Farid Kovalenko
14:24
Есть, только оно такое же как и на пк, просто сделано в угоду кинематографичности или в те моменты где надо сосредоточится на чёмто, а не на задниках которые так любят разглядывать заядлые пекари, игр...
Far Cry 6 всё-таки будет поддерживать 4K на консолях от Sony
Ник Хобо
14:24
Нет, говорили они, 2.0.2.1. это шифр, а не год выхода.
Официально: релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем