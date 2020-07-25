Разработчики из студии Fatshark поделились радостной вестью: аудитория их кооперативного боевика Warhammer Vermintide 2 преодолела отметку в пять миллионов игроков. На достижение данного результата проекту потребовалось почти два с половиной года.

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Стоит отметить, что на минувшей презентации Xbox Games Showcase студия Fatshark представила свой новый проект — кооперативный боевик Warhammer 40.000 Darktide — события которого развернутся в городе-улье Тертиум. В связи с этим у поклонников Vermintide 2 может возникнуть опасение, что разработчики забросят их любимый проект и полностью посвятят себя новому боевику, однако Fatshark решила заранее успокоить поклонников своего творчества и заявила, что поддержка Vermintide 2 продолжится несмотря ни на что.

В частности, в обозримой перспективе для Vermintide 2 выйдет дополнение Chaos Wastes, а затем — много всего интересного и полезного, о чём они пока не могут распространяться.