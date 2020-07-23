Warhammer 40,000 Darktide представлена официально, релиз — в следующем году
Microsoft на своём мероприятии Xbox Games Showcase показала столько «годноты», что мы в редакции не на шутку растерялись, чему же отдать приоритет в плане очереди публикации. Петь дифирамбы игровому подразделению Microsoft можно долго, но в данном материале речь пойдёт о свежеанонсированном проекте Warhammer 40,000 Darktide.
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Геймплейно Warhammer 40,000 Darktide представляет собой кооперативный боевик на четверых, сеттингом для которого разработчики выбрали город-улей Тертиум. Нам предлагают объединиться с друзьями, сразиться с ордами противников и, видимо, получить от этого удовольствие.
За разработку Warhammer 40,000 Darktide отвечает студия Fatshark, отметившаяся вполне достойными проектами Warhammer The End Times - Vermintide и Warhammer Vermintide II, так что новинка в надёжных руках.
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Релиз запланирован на следующий год на PC и Xbox Series X.
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