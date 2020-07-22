Сегодня в Сети с подачи издания IGN раньше времени появилась полноценная запись игрового процесса ремейка Mafia. Энтузиаст Cycu1 не мог сидеть сложа руки и принялся записывать геймплей прохождения той же миссии в оригинальной Mafia, чтобы затем «лицом к лицу» продемонстрировать нам, насколько огромная технологическая разница скрывается за восемнадцатью годами, разделяющими оригинал и ремейк.

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Качество эффектов, уровень детализации, анимации с «липсинком» — вот лишь небольшой перечень того, что сразу бросается в глаза при просмотре сравнения.

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Стоит напомнить, что Mafia Definitive Edition представляет собой именно ремейк, так что в новинке будет расширенный сюжет, новые механики игрового процесса, более «живой» город Лост-Хэвен, и многое другое. Сами разработчики сравнивают объём проделанной в Mafia Definitive Edition работы с ремейком Resident Evil 2.

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Релиз Mafia Definitive Edition состоится 25 сентября.