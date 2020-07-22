Энтузиаст сравнил геймплей Mafia Definitive Edition с оригиналом
Сегодня в Сети с подачи издания IGN раньше времени появилась полноценная запись игрового процесса ремейка Mafia. Энтузиаст Cycu1 не мог сидеть сложа руки и принялся записывать геймплей прохождения той же миссии в оригинальной Mafia, чтобы затем «лицом к лицу» продемонстрировать нам, насколько огромная технологическая разница скрывается за восемнадцатью годами, разделяющими оригинал и ремейк.
реклама
Качество эффектов, уровень детализации, анимации с «липсинком» — вот лишь небольшой перечень того, что сразу бросается в глаза при просмотре сравнения.
реклама
Стоит напомнить, что Mafia Definitive Edition представляет собой именно ремейк, так что в новинке будет расширенный сюжет, новые механики игрового процесса, более «живой» город Лост-Хэвен, и многое другое. Сами разработчики сравнивают объём проделанной в Mafia Definitive Edition работы с ремейком Resident Evil 2.
реклама
Релиз Mafia Definitive Edition состоится 25 сентября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила