Почти 15 минут игрового процесса ремейка Mafia
Профильное издание IGN совместно с 2K Games представили ролик с реальным игровым процессом ремейка оригинальной Mafia. В нашем распоряжении имеются почти 15 минут геймплея. Тут и перестрелки, и погони, и занимательные кат-сцены с диалогами, в общем, весь стандартный набор Mafia. Примечательно, что записанное видео имеет разрешение 4K, поэтому работу «реставраторов» можно оценить по достоинству.
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В ролике также присутствуют комментарии разработчиков. Официально же трансляция с реальным игровым процессом Mafia: Definitive Edition должна состояться только сегодня в 18:00 по московскому времени. А релиз проекта запланирован на 25 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Получается, у IGN было право опубликовать ролик с геймплеем заранее.
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