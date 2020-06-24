Появилось много новых подробностей ремейка Mafia
Несмотря на то, что ремейк Mafia выйдет уже через два месяца, разработчики игры до сих пор ограничиваются лишь базовыми сведениями, из которых трудно сделать осмысленные выводы. Но мир не без добрых людей, и старший творческий руководитель студии Hangar 13 Хэйден Блэкмен в беседе с журналистами издания USGamer поведал массу интересных подробностей.
Как известно, в ремейке Mafia будет расширен сюжет; во многом это будет достигнуто за счёт более подробного описания историй Сары, Поли и Сэма. По мнению разработчиков ремейка, в оригинальной Mafia Саре, возлюбленной Томми, уделяется незаслуженно мало внимания, а ведь именно она во многом является причиной принятия им тех или иных решений. Сама Сара в мафии не состоит, но прекрасно понимает, как действует организованная преступность. Также больше внимания уделят конфликту между семьями Сальери и Морелло.
рекламаПри создании ремейка разработчики вдохновлялись оригинальной игрой, а также кинофильмами 1920-х — 1930-х годов. Культовую сагу «Крёстный отец» тоже не забыли.
Блэкмен коснулся и темы непосредственно игрового процесса. По словам творческого руководителя, студия Hangar 13 прислушалась к критике Mafia III и сделала всё возможное, чтобы минимизировать в Mafia Definitive Edition количество повторяющихся и однообразных заданий. В игре будут расширенные настройки сложности, включая функции реалистичного поведения автомобиля и возможность активации суровой полиции. Тем, кому интересно просто спокойно пройти игру, будет предоставлена возможность «выкрутить» сложность на минимум.
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Предысторию главного героя постарались отразить непосредственно в игровом процессе: Томми куда менее крепкий парень, чем бывший военный Линкольн Клэй из Mafia III, поэтому играть надо будет аккуратно, ведь каждая пуля — серьёзный урон для нашего непрошедшего военную подготовку главного героя. Заявлено о наличии системы укрытий и необходимости экономить патроны; также Блэкмен напомнил о появлении в ремейке мотоциклов, которых не было в оригинале.
рекламаОбновлённый город Лост-Хэвен будет живым и богатым на различные происшествия и интересные события. А вот механику вялого поведения полиции при вызовах из бедных районов города из Mafia III в ремейк Mafia не перенесли: по мнению авторов, с точки зрения повествования этой механике здесь не место.
Напоминаем, что Mafia Definitive Edition планируется к выходу 28 августа.
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