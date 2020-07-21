Похоже, сюжетное дополнение к The Outer Worlds будет представлено уже в этот четверг
В декабре прошлого года студия Obsidian Entertainment сообщила о том, что в наступающем (2020-м) году её ролевая игра The Outer Worlds будет расширена посредством выпуска как минимум одного дополнения. Прошло уже больше половины 2020 года, и вот, похоже, разработчики приступили к предпродажной подготовке грядущего аддона.
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В официальном Twitter игры появилось сообщение, в котором Коллегия призывает всех трудящихся Алкиона (планета, на которой происходит действие игры) проследовать на частично «приобретённый» ею сайт The Outer Worlds. На самом сайте можно обнаружить послание от внутриигровой корпорации Spacer’s Choice и рекламу усиливающего физические характеристики персонажа препарата.
Скорее всего, полноценными подробностями разработчики поделятся в рамках Xbox Games Showcase в этот четверг, ведь именно тогда с новинками выступят внутренние студии Microsoft. А Obsidian, если кто запамятовал, принадлежит игровому подразделению Microsoft с ноября 2018 года.
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