17 минут игрового процесса Shadow Warrior 3
Студия Flying Wild Hog совместно с издательством Devolver Digital решили, что будет правильно опубликовать полноценную видеозапись игрового процесса, нарезки из которой использовались при создании обнародованного на прошлой неделе премьерного геймплейного трейлера. Ожидайте много крови, динамики, выстрелов и красивых пейзажей.
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По сюжету, Ло Вангу при поддержке Орочи Зиллы предстоит выполнить, казалось бы, невозможную задачу: поймать случайно освобождённого ими же самими из вечного заточения древнего дракона, который угрожает сохранности мира.
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Релиз Shadow Warrior 3 запланирован на следующий год, так что времени на публикацию дополнительных подробностей проекта у разработчиков предостаточно.
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