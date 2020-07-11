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Первый геймплейный трейлер Shadow Warrior 3

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Несколько минут началась проводимая издательством Devolver Digital цифровая презентация Devolver Direct. Организаторы решили начать мероприятие сразу с публикации, наверное, самого главного (если не единственного), ради чего мы все и начали её просмотр — с премьеры геймплейного трейлера недавно анонсированной Shadow Warrior 3.

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Видеоролик короткий — чуть больше полутора минут — но уже понятно, что нас ждут динамика, экшен, «симфония смерти», азиатская архитектура и музыка. В общем, то, за что и любят Shadow Warrior.

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Релиз Shadow Warrior 3 намечен на следующий год.

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