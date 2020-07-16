Красивый кинематографический трейлер Assassin’s Creed Valhalla, посвящённый главному герою игры
До релиза Assassin’s Creed Valhalla ещё четыре месяца, но Ubisoft явно намеревается повысить темп предпродажной подготовки нового проекта в знаменитой серии. Сегодня компания опубликовала кинематографический трейлер под говорящим названием «Эйвор — судьба», в котором закадровый женский голос (пророчица, шаманка племени?) рассказывает о сложном будущем, которое ждёт Эйвора, главного героя игры.
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Как поясняется в видеоролике, Эйвор отправляется на поиски славы, могущества и процветания своего народа, однако на пути его будут ждать многочисленные препятствия и даже предательства, а цена мнимого процветания может оказаться чересчур высокой.
Хотя в видео показана мужская версия Эйвора, мы знаем, что пол главного героя можно выбрать в начале игры, а впоследствии даже туда-сюда менять его в любое удобное время. Чудеса Анимуса, не иначе.
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Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на 17 ноября на PC и консолях уходящего поколения. До консолей нового поколения игра доберётся чуть позже.
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