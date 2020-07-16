Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
Британский интернет-магазин OnBuy решил провести любопытное исследование: представители магазина опросили более двух тысяч геймеров и задавали им вопросы касательно тех или иных аспектов развития видеоигр. Выяснилось, что тенденциями в игропроме довольны лишь 47 % респондентов, 32 % считают, что за указанный период ничего особо не изменилось, и 21 % уверены, что игры становятся только хуже и хуже.
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Что касается положительных изменений в играх за последние десять лет, то, по статистике опроса, 85 % респондентов отметили значительное улучшение графического исполнения игр, 72 % заявили об улучшившемся игровом процессе в целом, и 56 % рады прогрессу онлайн-возможностей в современных играх. Также в плюсы записывают участившееся появление женских персонажей и рост масштабов игр.
Отрицательных изменений, по мнению геймеров, тоже хватает. Так, 54 % опрошенных считают, что в играх стало слишком много политических и социальных сюжетов, 52 % недовольны засильем микротранзакций, и 49 % считают, что игры слишком часто стали выпускать незаконченными. Также игроки недовольны сокращением объёма контента в играх и необоснованным увеличением «веса» самих игр и обновлений к ним.
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Любопытно, что среди игр, отличившихся изменениями к лучшему, респонденты в основном упоминали эксклюзивы для консолей PlayStation, а когда речь заходила о недостатках, то под удар чаще других попадали продукты Electronic Arts.
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