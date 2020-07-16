Ghost Recon Breakpoint стала временно бесплатной
Вчера в боевике Ghost Recon Breakpoint появилась важная, по мнению Ubisoft, функция — напарники под управлением ИИ. Подробнее об этой системе наш раздел уже писал в начале недели, теперь пора поговорить про «халяву». И вот, в честь запуска ИИ-напарников Ubisoft решила провести в Ghost Recon Breakpoint бесплатный уикенд.
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По традиции игропрома, вечер пятницы начинается в четверг, так что сыграть в Ghost Recon Breakpoint можно уже с сегодняшнего дня. Согласно официальному расписанию, акция уже началась на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а до PC (Uplay и Epic Games Store) доберётся сегодня в 16:00 по московскому времени.
Как пишет Ubisoft, мы получим во временное распоряжение полную версию игры вместе с вышеуказанным обновлением. Акция продлится до понедельника, 20 июля, до 10:00 по МСК для консолей и 23:00 по МСК для PC. Естественно, параллельно на игру будут распространяться и «вкусные» скидки.
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Стоит отметить, что в своё время Ghost Recon Breakpoint была признана большой неудачей, и Ubisoft даже старалась избегать её упоминания в своих отчётах.
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