Напарники под управлением ИИ появятся в Ghost Recon Breakpoint уже в эту среду
Ubisoft уже давно планировала добавить ИИ-напарников в Ghost Recon Breakpoint, но до реализации идея добралась лишь сейчас: в рамках вчерашней презентации Ubisoft Forward компания объявила о том, что функция появится в игре уже в эту среду, 15 июля, вместе с обновлением до версии 2.1.0.
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Напарников можно будет призывать и отзывать в любой момент в рамках одиночной игры. Искусственные союзники повторяют ваши действия и выполняют команды, так что, теоретически, не должно возникать ситуаций, когда ИИ-напарник — это больше обуза, чем помощь.
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Всего в обновлении появятся три напарника с предустановленными настройками и внешним видом: Фьюри, Фиксит и Василий. При желании их внешность и снаряжение можно кастомизировать по своему усмотрению.
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