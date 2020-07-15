На минувших выходных студия Croteam совместно с издательством Devolver Digital в рамках онлайн-презентации Devolver Direct показали нам официальный трейлер игрового процесса Serious Sam 4. Видеоролик был коротеньким, всего минуту с небольшим, однако сегодня вышло своеобразное продолжение длительностью аж в сорок секунд.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Релиз Serious Sam 4 запланирован на август. Несмотря на то, что уже половина июля прошла, точной датой авторы делиться пока не торопятся. Напомним, что в Serious Sam 4 нам в роли Сэма Стоуна предстоит дать отпор легиону Ментала, пытающемуся захватить Землю.