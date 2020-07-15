Croteam показала новый небольшой отрывок геймплея Serious Sam 4
На минувших выходных студия Croteam совместно с издательством Devolver Digital в рамках онлайн-презентации Devolver Direct показали нам официальный трейлер игрового процесса Serious Sam 4. Видеоролик был коротеньким, всего минуту с небольшим, однако сегодня вышло своеобразное продолжение длительностью аж в сорок секунд.
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Релиз Serious Sam 4 запланирован на август. Несмотря на то, что уже половина июля прошла, точной датой авторы делиться пока не торопятся. Напомним, что в Serious Sam 4 нам в роли Сэма Стоуна предстоит дать отпор легиону Ментала, пытающемуся захватить Землю.
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