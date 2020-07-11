Вторым из двух ожидаемых показов новинок в рамках презентации Devolver Direct стала публикация геймплейного трейлера Serious Sam 4. Пули, орды врагов, мясо, красивые пейзажи, относительно симпатичная архитектура, даже извергающийся вулкан — всё в этом трейлере есть.

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Напомним, что в Serious Sam 4 нашему харизматичному герою Сэму Стоуну предстоит возглавить Армию Обороны Земли и защитить планету от посягательств легиона Ментала.

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Релиз Serious Sam 4 запланирован на август. Пока без точной даты, зато вы точно можете оформить на игру предварительный заказ. Позиционируется новинка очень скромно, и в базовом издании обойдётся всего в 725 рублей.