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Трейлер с кадрами игрового процесса Serious Sam 4

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Вторым из двух ожидаемых показов новинок в рамках презентации Devolver Direct стала публикация геймплейного трейлера Serious Sam 4. Пули, орды врагов, мясо, красивые пейзажи, относительно симпатичная архитектура, даже извергающийся вулкан — всё в этом трейлере есть.

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Напомним, что в Serious Sam 4 нашему харизматичному герою Сэму Стоуну предстоит возглавить Армию Обороны Земли и защитить планету от посягательств легиона Ментала.

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Релиз Serious Sam 4 запланирован на август. Пока без точной даты, зато вы точно можете оформить на игру предварительный заказ. Позиционируется новинка очень скромно, и в базовом издании обойдётся всего в 725 рублей.

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Midnight Sun
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Boris Koltsov
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mphuZ
23:36
Что не так с моделями? Детализация, освещение - всё на отличном уровне.
Трейлер с кадрами игрового процесса Serious Sam 4
Boris Koltsov
23:35
все пинки и затрещины - амд. Это у них такая скотская политика - не выпускать матх на х570. Есть один сраный асрок да и тот судя по отзывам дерьмище редкостное.
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Roditch
23:27
Смысл с 6/6 переходить на 6/6? Тогда уж 3600/3600X/3600XT, это всё же 6/12.
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