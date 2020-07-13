Изначально предполагалось, что раздача подарочной версии Watch Dogs 2 будет проходить в Uplay прямо во время мероприятия Ubisoft Forward, которое прошло вчера поздно вечером по московскому времени. Видимо, огромного наплыва желающих, прямо как зимы в ноябре, никто не ждал, в результате чего серверы Ubisoft благополучно «повисли», и многие остались без подарка.

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Вскоре после этого Ubisoft сообщила, что все, кто хотят, смогут получить подарочную Watch Dogs 2, и что скоро компания расскажет, по какой страничке переходить и что делать. Сработали относительно оперативно: чтобы получить подарок, нужно лишь проследовать по специальному адресу и ввести данные своей учётной записи Uplay. Если всё сделано правильно, то вы получите уведомление как на скриншоте ниже. Ubisoft предупреждает, что подарок может появиться в библиотеке Uplay не сразу.

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Напомним, что Watch Dogs 2 вышла в 2016 году. Действие игры разворачивается в Сан-Франциско, а мы играем талантливым хакером Маркусом, вступившим в группировку DedSec, чтобы положить управляющей городом конец системе ctOS 2.0.

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Вчера же Ubisoft рассказала о будущем франшизы — о Watch Dogs Legion, которая выйдет уже 29 октября на всех актуальных платформах.

P.S. Если возникают проблемы с переходом по гиперссылке, то вот необходимый адрес в "текстовом" виде: https://register.ubisoft.com/ubisoft-forward-reward/en-GB