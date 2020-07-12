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Watch Dogs Legion: дата выхода, новый геймплей и кинематографический трейлер

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На специальной тематической презентации Ubisoft Forward амбициозный экшен Watch Dogs: Legion был представлен по полной программе. Разработчики показали кинематографический трейлер «Точка невозврата», где нас познакомили с миром антиутопии, попутно показав погони на улицах Лондона.

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Мы увидели, как равнодушный обыватель может присоединиться к сопротивлению чтобы получить шанс вернуть своё будущее. Примечательно, что режиссёром ролика стал Альберто Миэльго, автор одного из эпизодов культового сериала «Любовь, смерть и роботы».

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А потом мы ещё увидели длинный геймплейный ролик продолжительностью более семи минут. Зрителям в очередной раз рассказали об основных сюжетных моментах, показали игру за разных персонажей и разнообразие локаций.

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У Watch Dogs: Legion появилась точная дата релиза — 29 октября. Проект появится на Pc, Xbox One и PlayStation 4.

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notrium
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Fess 11fess11
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