Watch Dogs Legion: дата выхода, новый геймплей и кинематографический трейлер
На специальной тематической презентации Ubisoft Forward амбициозный экшен Watch Dogs: Legion был представлен по полной программе. Разработчики показали кинематографический трейлер «Точка невозврата», где нас познакомили с миром антиутопии, попутно показав погони на улицах Лондона.
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Мы увидели, как равнодушный обыватель может присоединиться к сопротивлению чтобы получить шанс вернуть своё будущее. Примечательно, что режиссёром ролика стал Альберто Миэльго, автор одного из эпизодов культового сериала «Любовь, смерть и роботы».
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У Watch Dogs: Legion появилась точная дата релиза — 29 октября. Проект появится на Pc, Xbox One и PlayStation 4.
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