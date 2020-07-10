MMO-проект New World от Amazon снова отложили — теперь до весны следующего года
Предполагалось, что MMO-проект New World от игрового подразделения Amazon выйдет в конце этой весны, однако в апреле разработчики приняли непростое решение и отложили релиз до конца лета. По всей видимости, этого оказалось недостаточно, поскольку сегодня Amazon объявила о новом, куда более продолжительном переносе выхода New World — до весны следующего года.
реклама
По словам разработчиков, они учтут пожелания участников альфа-тестирования New World, однако на это потребуется значительно больше времени, поэтому перенос релиза неизбежен.
Впрочем, бытует мнение, что настоящая причина переноса релиза New World кроется в страхе напортачить, поскольку первый проект Amazon — сетевой боевик Crucible — недавно потерпел фиаско и был отправлен на перезапуск. Повторение подобного развития событий с New World попросту недопустимо с любой точки зрения.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила