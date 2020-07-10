Предполагалось, что MMO-проект New World от игрового подразделения Amazon выйдет в конце этой весны, однако в апреле разработчики приняли непростое решение и отложили релиз до конца лета. По всей видимости, этого оказалось недостаточно, поскольку сегодня Amazon объявила о новом, куда более продолжительном переносе выхода New World — до весны следующего года.

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По словам разработчиков, они учтут пожелания участников альфа-тестирования New World, однако на это потребуется значительно больше времени, поэтому перенос релиза неизбежен.

Впрочем, бытует мнение, что настоящая причина переноса релиза New World кроется в страхе напортачить, поскольку первый проект Amazon — сетевой боевик Crucible — недавно потерпел фиаско и был отправлен на перезапуск. Повторение подобного развития событий с New World попросту недопустимо с любой точки зрения.