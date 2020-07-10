Про сетевой шутер Quake Champions мы уже очень давно ничего не слышали. Проект перевели на условно-бесплатную модель распространения, но информации о больших порциях контента мы давно не получали. Что ж, факт выпуска свежего обновления для Quake Champions сегодня оказался очень кстати. В свежей порции контента содержится новая карта — «Башня Котха». На представленной арене можно побегать в рамках режимов «Командный бой», «Побоище», «Дуэль» и всех других.

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Вместе с выпуском нового обновления разработчики Quake Champions запустили в игре новый сезон. Фанатам Quake он может показаться интересным из-за наград. Дело в том, что среди «плюшек» сезона замечены скины пушек из четвёртой части, которая вышла ещё в 2005 году.

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Свежее обновление для Quake Champions также внесло мелкие исправления в балансе, исправило мелкие огрехи звукового сопровождения и технические баги. Подробнее про обновление можно почитать здесь.