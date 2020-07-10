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Ubisoft в честь скорого начала Ubisoft Forward запустила крупную распродажу в своём магазине

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В предыдущие годы Ubisoft в начале июня проводила в своём цифровом магазине приуроченные к надвигающейся выставке E3 распродажи. В этом году из-за коронавируса E3 была отменена, и Ubisoft сварганила мероприятие Ubisoft Forward, которое пройдёт уже поздним вечером в это воскресенье, 12 июля. Традицию нужно продолжать, поэтому сегодня в магазине компании стартовала приуроченная к скорому старту Ubisoft Forward распродажа.

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В рамках распродажи по сниженным ценам можно приобрести практически все крупные и не очень проекты Ubisoft. Естественно, полностью публиковать список участвующих в распродаже игр мы не будем, а отметим лишь несколько наиболее интересных (по мнению редакции).

  • Far Cry 5 со скидкой в -85 % — за 299 рублей вместо номинальных 1 999 рублей;
  • Rainbow Six Siege со скидкой в -60 % — за 399 рублей вместо номинальных 999 рублей;
  • Anno 1800 со скидкой в -60 % — за 799 рублей вместо номинальных 1 999 рублей;
  • The Division 2 со скидкой в -67 % — за 494 рубля вместо номинальных 1 499 рублей.

Также Ubisoft предлагает активировать промокод Ubiforward для дополнительной скидки в -20 %. Впрочем, по правилам, промокод нельзя использовать для подписки Uplay+, предзаказов и внутриигровых покупок.

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Акция продлится до начала Ubisoft Forward. А уже во время самого мероприятия пользователи смогут забрать подарочную Watch Dogs 2. Так что не пропустите: начало 12 июля в 22:00 по московскому времени.

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