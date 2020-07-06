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Другое

За просмотр Ubisoft Forward подарят Watch Dogs 2 для PC

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В это воскресенье поздним вечером Ubisoft проведёт своё мероприятие Ubisoft Forward, призванное заменить пресс-конференцию компании в рамках выставки E3, которая не состоялась из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что к показу на Ubisoft Forward уже заявлены Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Hyper Scape и несколько сюрпризов, компания решила ещё сильнее подогреть интерес сообщества к мероприятию, заявив, что за его просмотр полагается подарок в виде копии Watch Dogs 2 для ПК.

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Чтобы получить подарок, достаточно будет лишь зайти в свою учётную запись Uplay во время трансляции на всех крупных стриминговых площадках (YouTube, Twitch и Mixer).

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Помимо показа новинок в рамках Ubisoft Forward также расскажут о грядущих обновлениях и нововведениях в Ghost Recon Breakpoint, The Division 2 и Just Dance 2020.

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Twisted Evil
19:57
Напомните в конце недели пару раз, как вы любите. У котейки память не ахти.
За просмотр Ubisoft Forward подарят Watch Dogs 2 для PC
Алексей Богдасаров
19:55
В смысле не во что? Одни из нас 2, призрак цусимы выйдет 17го. Игр много. Как раз заканчиваю TLoU2
За просмотр Ubisoft Forward подарят Watch Dogs 2 для PC
Сева Шевченко
19:55
Говорят если прошел хоть один Ассасин Крид, то считай все прошел. Меняются только модельки. даже сюжеты схожи
За просмотр Ubisoft Forward подарят Watch Dogs 2 для PC
Twisted Evil
19:54
Я так же повелся только на первую часть. После этого кидка похоронил юбиков. В их игры либо на торренте играть, либо никак. Ну вот на шару еще можно зайти глянуть...
За просмотр Ubisoft Forward подарят Watch Dogs 2 для PC
Сева Шевченко
19:54
Извините, я тупой. Тоесть надо просто зайти на свой аккаунт и мне подарят игру? А где будет эта трансляция идти и как они узнают что я ее смотрел. Я просто из деревни. Не оскорбляйте
За просмотр Ubisoft Forward подарят Watch Dogs 2 для PC
SATelit
19:52
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