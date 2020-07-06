За просмотр Ubisoft Forward подарят Watch Dogs 2 для PC
В это воскресенье поздним вечером Ubisoft проведёт своё мероприятие Ubisoft Forward, призванное заменить пресс-конференцию компании в рамках выставки E3, которая не состоялась из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что к показу на Ubisoft Forward уже заявлены Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Hyper Scape и несколько сюрпризов, компания решила ещё сильнее подогреть интерес сообщества к мероприятию, заявив, что за его просмотр полагается подарок в виде копии Watch Dogs 2 для ПК.
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Чтобы получить подарок, достаточно будет лишь зайти в свою учётную запись Uplay во время трансляции на всех крупных стриминговых площадках (YouTube, Twitch и Mixer).
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Помимо показа новинок в рамках Ubisoft Forward также расскажут о грядущих обновлениях и нововведениях в Ghost Recon Breakpoint, The Division 2 и Just Dance 2020.
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