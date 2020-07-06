В это воскресенье поздним вечером Ubisoft проведёт своё мероприятие Ubisoft Forward, призванное заменить пресс-конференцию компании в рамках выставки E3, которая не состоялась из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что к показу на Ubisoft Forward уже заявлены Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Hyper Scape и несколько сюрпризов, компания решила ещё сильнее подогреть интерес сообщества к мероприятию, заявив, что за его просмотр полагается подарок в виде копии Watch Dogs 2 для ПК.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Чтобы получить подарок, достаточно будет лишь зайти в свою учётную запись Uplay во время трансляции на всех крупных стриминговых площадках (YouTube, Twitch и Mixer).

реклама

Помимо показа новинок в рамках Ubisoft Forward также расскажут о грядущих обновлениях и нововведениях в Ghost Recon Breakpoint, The Division 2 и Just Dance 2020.