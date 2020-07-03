Как известно, 12 июля Ubisoft проведёт своё событие Ubisoft Forward, призванное стать полноценной заменой пресс-конференции компании в рамках отменённой из-за коронавируса выставки E3. А чтобы мы не забыли о том, что в следующее воскресенье в 22:00 нужно будет сесть у мониторов и пристально следить за происходящим, Ubisoft опубликовала специальный видеоролик-«дразнилку», в котором можно увидеть кадры из Watch Dogs Legion, представленной вчера Hyper Scape, а также из Assassin’s Creed Valhalla.

реклама

анонсы и реклама Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Очевидно, именно эти три игры являются главными темами грядущей конференции, однако также известно, что Ubisoft работает над Gods & Monsters и над загадочным AAA-проектом (скорее всего, новой Far Cry). Так что мероприятие должно быть богатым на анонсы и интересную информацию.

реклама

Кстати, 12 июля новенькая королевская битва Hyper Scape должна вступить в фазу открытого тестирования. Вряд ли это чудесное совпадение.