Кадры из ожидаемых игр в тизере мероприятия Ubisoft Forward
Как известно, 12 июля Ubisoft проведёт своё событие Ubisoft Forward, призванное стать полноценной заменой пресс-конференции компании в рамках отменённой из-за коронавируса выставки E3. А чтобы мы не забыли о том, что в следующее воскресенье в 22:00 нужно будет сесть у мониторов и пристально следить за происходящим, Ubisoft опубликовала специальный видеоролик-«дразнилку», в котором можно увидеть кадры из Watch Dogs Legion, представленной вчера Hyper Scape, а также из Assassin’s Creed Valhalla.
реклама
Очевидно, именно эти три игры являются главными темами грядущей конференции, однако также известно, что Ubisoft работает над Gods & Monsters и над загадочным AAA-проектом (скорее всего, новой Far Cry). Так что мероприятие должно быть богатым на анонсы и интересную информацию.
реклама
Кстати, 12 июля новенькая королевская битва Hyper Scape должна вступить в фазу открытого тестирования. Вряд ли это чудесное совпадение.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила