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Кадры из ожидаемых игр в тизере мероприятия Ubisoft Forward

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Как известно, 12 июля Ubisoft проведёт своё событие Ubisoft Forward, призванное стать полноценной заменой пресс-конференции компании в рамках отменённой из-за коронавируса выставки E3. А чтобы мы не забыли о том, что в следующее воскресенье в 22:00 нужно будет сесть у мониторов и пристально следить за происходящим, Ubisoft опубликовала специальный видеоролик-«дразнилку», в котором можно увидеть кадры из Watch Dogs Legion, представленной вчера Hyper Scape, а также из Assassin’s Creed Valhalla.

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Очевидно, именно эти три игры являются главными темами грядущей конференции, однако также известно, что Ubisoft работает над Gods & Monsters и над загадочным AAA-проектом (скорее всего, новой Far Cry). Так что мероприятие должно быть богатым на анонсы и интересную информацию.

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Кстати, 12 июля новенькая королевская битва Hyper Scape должна вступить в фазу открытого тестирования. Вряд ли это чудесное совпадение.

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