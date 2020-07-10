Sniper Ghost Warrior Contracts наконец-то окупилась и стала приносить прибыль
В беседе с польским деловым изданием Money.pl студия CI Games сообщила о том, что «высокоточный» шутер Sniper Ghost Warrior Contracts преодолел отметку в 700 тысяч проданных копий, полностью окупил расходы на своё производство и продвижение и начал приносить уже прибыль. На достижение этого результата шутеру потребовалось около восьми месяцев: релиз Sniper Ghost Warrior Contracts состоялся в конце ноября прошлого года.
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Напомним, что Sniper Ghost Warrior Contracts — это ответвление серии, в котором было решено отказаться от открытого мира ради проработанных миссий-контрактов (в честь которых и названа игра).
По всей видимости, такой невыдающийся результат вполне удовлетворяет CI Games, ведь в прошлом месяце было официально анонсировано продолжение — Sniper Ghost Warrior Contracts 2 — с расчётом на релиз уже этой осенью.
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