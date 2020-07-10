Microsoft планирует и дальше приобретать новые игровые студии
На данный момент в состав подразделения Xbox Game Studios (ранее — Microsoft Studios) входят пятнадцать талантливых коллективов разработчиков, и, по всей видимости, в будущем это число будет только увеличиваться. По крайней мере, по словам главы Xbox Фила Спенсера, игровое крыло пользуется поддержкой со стороны руководителя Microsoft Сатьи Наделлы и финансового директора Эми Худ, и никаких сигналов для снижения темпов приобретения новых студий пока не поступало.
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По словам Спенсера, руководство Xbox Game Studios старается сделать всё возможное, чтобы новые коллективы влились в состав компании и чувствовали поддержку со стороны Microsoft.
И старания приносят свои плоды. Так, например, Double Fine Studios, которая стала частью Xbox Game Studios в июне прошлого года, удалось вернуть в Psychonauts 2 вырезанный ранее контент, в частности, сражения с боссами. Положительно о сотрудничестве с Microsoft отзываются и другие ныне подшефные коллективы, например, inXile Entertainment и Obsidian Entertainment.
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В основном, конечно, всё касается денег — именно в этом заключается головная боль самостоятельных коллективов. А находясь под покровительством огромной организации об этой проблеме можно не переживать и полностью сконцентрироваться на работе и творчестве.
Как уточняет Спенсер, на горизонте у Microsoft расширение подписки Xbox Game Pass, выпуск консоли нового поколения и подготовка для неё всё новых и новых проектов, поэтому игровое крыло компании постоянно рассматривает возможность приобретения нового коллектива. По слухам, кстати, Microsoft положила глаз на WB Games.
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