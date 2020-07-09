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Sony вложила $250 миллионов в Epic Games

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Epic Games продолжает развиваться, богатеть и привлекать влиятельных инвесторов. Сегодня стало известно, что компания Sony приобрела миноритарную долю в Epic Games за сумму в 250 миллионов долларов США. Согласно заявлению руководителей Sony и Epic Games, компании будут теснее сотрудничать и укреплять двухсторонние отношения, используя для этого общие технологии и экосистемы, однако никакой конкретикой с нами пока не делятся. Утверждается лишь, что всё делается в интересах разработчиков и конечных потребителей.

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Серьёзных обязательств перед Sony у Epic Games не появляется, и компания вольна выпускать свои проекты на тех платформах, на которых считает нужным.

Стоит отметить, что Sony и Epic Games уже продемонстрировали пример успешного сотрудничества в ходе презентации передового движка Unreal Engine 5: его демонстрация проводилась на консоли PlayStation 5.

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