Blizzard не будет взимать плату за смену пола персонажа в World of Warcraft Shadowlands
Возможность смены внешности в World of Warcraft существует уже очень давно, однако для серьёзных изменений вроде смены пола приходится переходить в официальный магазин Blizzard и покупать игровую услугу под названием «Смена внешности» за 800 рублей.
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Но с выходом дополнения Shadowlands функция смены пола персонажа станет бесплатной, о чём в беседе с журналистом издания Eurogamer сообщил исполнительный продюсер аддона Джон Хайт. Чтобы сменить пол персонажа, в Shadowlands достаточно будет обратиться к парикмахерам, которые в дополнении научились проводить сложнейшие хирургические операции.
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По плану, дополнение Shadowlands выйдет этой осенью.
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