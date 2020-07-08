В рамках специального мероприятия Summer Game Fest компания Blizzard заявила, что дополнение Shadowlands для легендарной World of Warcraft поступит в продажу этой осенью. Информация была объявлена в течение прямой трансляции, запись которой вы можете найти ниже. Вообще, стрим оказался насыщенным на различные сведения по грядущему дополнению. Правда, он должен был пройти ещё в июне, но серия протестов наложила свои ограничения.

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Директор разработки World of Warcraft, господин Йон Хаззикостас, пообещал объявить о старте закрытого бета-тестирования Shadowlands уже на следующей неделе. Доступ к контенту дополнения получает все те игроки, кто может выйти на тестовый сервер. В рамках теста прокачка персонажа остановится только на 60-м уровне, принимать участие в рейдах и исследовании подземелий тоже дозволительно. Blizzard начнёт рассылать дополнительные приглашения на тестовый сервер в самом ближайшем времени. Разработчики хотят, чтобы в мероприятии приняло участие как можно больше игроков.

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И, наконец, разговор о новом дополнении для World of Warcraft не мог обойтись без анонса коллекционного издания, наполнение которого было полностью раскрыто.

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В коробке, оформленной ровно в таком же стиле, как и все предыдущие «коллекционки» дополнений для игры, можно будет найти:

артбук в твёрдом переплёте;

коврик для мыши «Небесный разлом»;

четыре значка с эмблемами ковенантов Тёмных Земель;

код на скачивание цифрового саундтрека;

код на получение эпического издания Shadowlands.

Приём предзаказов коллекционного издания начнётся совсем скоро. Информация о старте будет опубликована на официальном сайте World of Warcraft.