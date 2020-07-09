Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Crash Bandicoot On the Run для мобильных устройств представлена официально

1
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Совсем недавно Activision анонсировала Crash Bandicoot 4 для консолей, и вот, настала пора для нового мобильного «Крэша». Новенький проект называется Crash Bandicoot On the Run и принадлежит к жанру раннеров; анонсирующий видеоролик прилагается.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Игра расскажет о том, как Крэш и Коко противостоят злобному доктору Нео Кортексу и пытаются отправить его призванных приспешников обратно в свои измерения. Помимо меньших приспешников Крэшу и Коко будут встречаться и крупные боссы, так что лёгкой прогулкой их ответственную миссию никак не назовёшь.

реклама

Релиз игры на Android и iOS должен состояться уже скоро.

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Epic Games Store началась раздача трёх высококлассных игр: Killing Floor 2, The Escapists 2 и Lifeless Planet
+
Crash Bandicoot On the Run для мобильных устройств представлена официально
1
Кори Барлог считает, что повышение цен на игры — это лучше, чем «ад» микротранзакций
27
Thronebreaker The Witcher Tales наконец-то добралась до устройств под управлением iOS
+
Ведущий сценарист Horizon Zero Dawn покинул студию Guerilla Games
2
Набор обликов превратит оружие в Valorant в огнедышащих драконов
1
В Hardspace Shipbreaker появится пониженный уровень сложности
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 99
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 149
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 117

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
23
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
92
Как не ошибиться при выборе материнской платы, или дорогие платы не нужны большинству пользователей
124
Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть вторая, от GeForce 9600 GSO до Titan RTX
11
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
18
VRbox - дешёвая альтернатива или игрушка на пару вечеров
13
Миниобзор на модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFS832A
15
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре World War Z (релизная версия) - тест с 5 видеокартами
14
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть первая
3

Сейчас обсуждают

ОвEрkЛ0кeРс
18:20
Поледняя 100500 серия выстрадана в мучительных потугах ножками вперёд. АМД навязала вашему интелу забавную игру под газванием "догонялочки" - каждый год новое ядро/новое поколение. Обессиленной интэл ...
AMD Ryzen 5 3600 обнаружен в коробках от гибридных процессоров Ryzen 3
Стефанов Виктор
18:18
развод хомячков, небось еще и с наценкой, при том подтелка скорее всего от продавца
AMD Ryzen 5 3600 обнаружен в коробках от гибридных процессоров Ryzen 3
XwrieR
18:18
Ценник шикарный конечно же))), лучше уж айфон взять чем это недоразумение, кто только в здравом уме будет это покупать?
Huawei P40 Pro+ представлен в России – Kirin 990 5G, EMUI 10.1, 90-Гц дисплей и уникальная камера по цене 99 990 рублей
omoikane
18:17
2060/3060 не является картой начального уровня, это мид.
Видеокарты NVIDIA GeForce 3000-й серии Ampere могут оказаться значительно дешевле текущих моделей – RTX 3070 за 400 долларов, RTX 3060 за 300 долларов
The_Chief
18:16
«Денег в игре в притык. Едва-едва хватает на базовые вещи» — Far Cry 5? Ты это сейчас серьёзно?
Кори Барлог считает, что повышение цен на игры — это лучше, чем «ад» микротранзакций
omoikane
18:15
большинство игр в 4к 60 фпс можно играть на 2080 вообще без проблем. Я уж молчу про всякие дотки, танки и так далее там под 100фпс будет даже с высокими настройками. А вот в ларке последней я наблюдал...
Видеокарты NVIDIA GeForce 3000-й серии Ampere могут оказаться значительно дешевле текущих моделей – RTX 3070 за 400 долларов, RTX 3060 за 300 долларов
E1nher1
18:14
Простые мысли? Хейтеры? Если со вторым ничего не поделаешь, то с первым можно проблему устранить. Попробуй заниматься практикой, а не теорией, тогда рейтинг определенно поднимется. Если писать теоре...
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Winssy
18:12
Буду брать rtx 3080, надеюсь будет не дороже 600$...
Видеокарты NVIDIA GeForce 3000-й серии Ampere могут оказаться значительно дешевле текущих моделей – RTX 3070 за 400 долларов, RTX 3060 за 300 долларов
Собака на Zеnе
18:11
Пойми, что эта помойка называется avito и там скоро окажутся все Рузены.
AMD Ryzen 5 3600 обнаружен в коробках от гибридных процессоров Ryzen 3
Winssy
18:09
Не смеши)
AMD Ryzen 5 3600 обнаружен в коробках от гибридных процессоров Ryzen 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем