Совсем недавно Activision анонсировала Crash Bandicoot 4 для консолей, и вот, настала пора для нового мобильного «Крэша». Новенький проект называется Crash Bandicoot On the Run и принадлежит к жанру раннеров; анонсирующий видеоролик прилагается.

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Игра расскажет о том, как Крэш и Коко противостоят злобному доктору Нео Кортексу и пытаются отправить его призванных приспешников обратно в свои измерения. Помимо меньших приспешников Крэшу и Коко будут встречаться и крупные боссы, так что лёгкой прогулкой их ответственную миссию никак не назовёшь.

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Релиз игры на Android и iOS должен состояться уже скоро.