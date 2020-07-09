В Epic Games Store началась раздача трёх высококлассных игр: Killing Floor 2, The Escapists 2 и Lifeless Planet
Недели пролетают со свистом, и вот у нас очередной четверг и очередная раздача подарков в игровом магазине Epic Games. Компания решила отыграться за предыдущий слабенький подарочек и устроила раздачу сразу трёх игр, причём все из которых очень качественные и достойные внимания.
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Так, с сегодняшнего дня и до вечера 16 июля любой желающий может забрать «мясной» боевик Killing Floor 2, посвящённый исследованию далёкой планеты приключенческий экшен Lifeless Planet, а также симулятор побега из тюрьмы The Escapists 2.
Также стоит отметить, что в MMO-боевике The Cycle стартовал третий сезон, и в Epic Games Store началась бесплатная раздача его стартового набора, которая продлится до 22 июля.
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На следующей неделе Epic Games раздаст кооперативный ролевой экшен Torchlight II.
Подарки в Epic Games Store планируют раздавать как минимум до конца текущего года. По статистике, многим играм бесплатные раздачи помогают обрести новых поклонников, так что всем хорошо — и нам, и разработчикам, и EGS, который благодаря подаркам недавно по посещаемости «опасно» приблизился к Steam.
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