Без Conan Exiles: в Epic Games Store началась раздача головоломки-платформера с высоким пользовательским рейтингом
На прошлой неделе Epic Games сообщила, что через неделю, то есть, сегодня, в её магазине пройдёт раздача двух игр: «выживача» Conan Exiles во вселенной Конана-варвара и паззла-платформера Hue.
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Всё было нормально, но сегодня днём Conan Exiles исчезла со странички подарков в Epic Games Store, а в официальном Twitter-аккаунте компании появилось сообщение, гласящее о том, что команда магазина решила отказаться от бесплатной раздачи «выживастика». Игра выйдет в магазине позднее и будет распространяться платно.
Таким образом, подарок остался один — Hue. Данная игра представляет собой платформер-головоломку, где нужно грамотно менять цвета, чтобы решать загадки и проходить дальше по уровню. Несмотря на кажущуюся примитивность, проект, судя по 93-процентному пользовательскому рейтингу в Steam, очень качественный и увлекательный.
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На следующей неделе нас ждут симулятор побега из тюрьмы The Escapists 2, "мясной" экшен Killing Floor 2 и приключение Lifeless Planet Premier Edition.
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