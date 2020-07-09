Джон Гонзалес, ведущий сценарист Horizon Zero Dawn и недавно анонсированной Horizon Forbidden West, обновил свою страничку в деловой социальной сети LinkedIn. Согласно описанию, Гонзалес покинул студию Guerilla Games и теперь трудится на позиции нарративного директора в некой новой испанской студии, занимающейся созданием высокобюджетной игры в открытом мире.

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У «партизан» Гонзалес проработал почти семь лет, а до этого приложил руку к сценариям Fallout New Vegas и одной из игр по созданной Томом Клэнси вселенной.

Остаётся надеяться, что перед уходом из Guerilla Гонзалес полностью завершил своё участие в производстве Horizon Forbidden West, релиз которой должен состояться в следующем году.

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Кстати, пользуясь случаем, напомним, что Horizon Zero Dawn выйдет на PC уже через месяц — 7 августа. Цена на PC-версию игры, которой исполнилось три с половиной года, правда, кусается: 2 800 рублей.