Ведущий сценарист Horizon Zero Dawn покинул студию Guerilla Games
Джон Гонзалес, ведущий сценарист Horizon Zero Dawn и недавно анонсированной Horizon Forbidden West, обновил свою страничку в деловой социальной сети LinkedIn. Согласно описанию, Гонзалес покинул студию Guerilla Games и теперь трудится на позиции нарративного директора в некой новой испанской студии, занимающейся созданием высокобюджетной игры в открытом мире.
реклама
У «партизан» Гонзалес проработал почти семь лет, а до этого приложил руку к сценариям Fallout New Vegas и одной из игр по созданной Томом Клэнси вселенной.
Остаётся надеяться, что перед уходом из Guerilla Гонзалес полностью завершил своё участие в производстве Horizon Forbidden West, релиз которой должен состояться в следующем году.
реклама
Кстати, пользуясь случаем, напомним, что Horizon Zero Dawn выйдет на PC уже через месяц — 7 августа. Цена на PC-версию игры, которой исполнилось три с половиной года, правда, кусается: 2 800 рублей.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила