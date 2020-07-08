За несколько дней от популярности Hyper Scape от Ubisoft на Twitch не осталось и следа
В прошлый четверг Ubisoft официально представила свою королевскую битву Hyper Scape. Благодаря кампании по продвижению Hyper Scape с помощью популярных стримеров тестовый «прогон» проекта удалось вывести на первую строчку в сервисе Twitch, и казалось, что это надолго. Но на практике всё вышло с точностью до наоборот: практически сразу после анонса популярность Hyper Scape на Twitch начала стремительно снижаться, и по состоянию на момент написания данной заметки игра с трудом входила в первую сотню по числу зрителей.
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По мнению аналитиков, причин такому развитию событий три. Во-первых, популярные стримеры выполнили свои обязательства перед Ubisoft и вернулись в свои привычные игры. Во-вторых, большая часть зрителей просматривала их только ради получения доступа к техническому тестированию Hyper Scape. И в-третьих, на рынке игр наблюдается такой переизбыток королевских битв, что игроков уже почти невозможно ничем удивить и заинтересовать.
Возможно, ситуация поменяется 12 июля: по слухам, в этот день во время мероприятия Ubisoft Forward в Hyper Scape начнётся полноценное открытое тестирование, а там и до релиза недалеко.
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