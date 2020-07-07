Test Drive Unlimited Solar Crown официально анонсирована
Как и было обещано ранее, компания Nacon официально представила новую часть Test Drive Unlimited, которая получила подзаголовок Solar Crown — если что, так называлось одно из состязаний, которые присутствовали в предыдущих частях серии. За разработку отвечает команда KT Racing Studio. Эти люди в ответе за последние части WRC и TT Isle of Man. Самый главный момент: главой разработки стал Ален Жарну, приложивший руку к дилогии Test Drive Unlimited.
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К сожалению, скорого релиза Test Drive Unlimited Solar Crown не случится. Разработка стартовала всего лишь несколько месяцев назад. В концептуальном плане проект переймёт всё самое лучшее, что было в первых двух частях.
Solar Crown — это также название реально существующего острова. Авторы игры собираются воссоздать его в масштабе один к одному. Нам обещаны различные погодные условия и варианты исполнения трасс. Вернётся сетевой режим — без него тоже никуда. Самая главная составляющая серии TDU — роскошные автомобили и радость управления ими — тоже останется на месте.
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Test Drive Unlimited Solar Crown точно выйдет на PC в Steam, с другими платформами ясность будет внесена позже.
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