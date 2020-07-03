Компания Nacon опубликовала первый тизер новой Test Drive. Как ожидается, игра получит подзаголовок Solar Crown. Как вы понимаете, это официальная информация, поэтому официального анонса ждать осталось недолго.

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Тут нужно напомнить, что ещё в апреле нынешнего года издательство Nacon зарегистрировало торговую марку Test Drive: Solar Crown, чуть позже было зарегистрировано такое же доменное имя. А уже сейчас мы можем любоваться картинкой-тизером с той самой «Солнечной короной.

Ждать анонса осталось действительно недолго. Новую Test Drive анонсируют в рамках специального мероприятия Nacon Connect. Там же нам покажут новый проект от авторов Greedfall и ещё несколько игр. Стрим начнётся 7 июля в 20:00 по московскому времени.