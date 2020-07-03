Новая Test Drive готовится к официальному анонсу во вторник
Компания Nacon опубликовала первый тизер новой Test Drive. Как ожидается, игра получит подзаголовок Solar Crown. Как вы понимаете, это официальная информация, поэтому официального анонса ждать осталось недолго.
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Тут нужно напомнить, что ещё в апреле нынешнего года издательство Nacon зарегистрировало торговую марку Test Drive: Solar Crown, чуть позже было зарегистрировано такое же доменное имя. А уже сейчас мы можем любоваться картинкой-тизером с той самой «Солнечной короной.
Ждать анонса осталось действительно недолго. Новую Test Drive анонсируют в рамках специального мероприятия Nacon Connect. Там же нам покажут новый проект от авторов Greedfall и ещё несколько игр. Стрим начнётся 7 июля в 20:00 по московскому времени.
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