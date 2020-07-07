Halo 3 выйдет на PC на следующей неделе
Microsoft и 343 Industries продолжают регулярно дополнять сборник Halo The Master Chief Collection на PC. Сегодня компании объявили о том, что Halo 3 доберётся до него ровно через неделю — 1 июля. Те, у кого сборника нет, смогут приобрести обновлённую версию игры отдельно.
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До конца года авторам нужно успеть выпустить Halo 3 ODST и Halo 4, тогда сборник можно будет считать полным. Времени ещё полно, поэтому в сроки разработчики, скорее всего, уложатся.
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Напомним, что сейчас обладатели Halo The Master Chief Collection уже могут пройти Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary и Halo 2 Anniversary. Но всё это прошлое, а о будущем серии Halo мы узнаем 23 июля в рамках мероприятия Xbox Games Showcase, где покажут игры от внутренних студий Microsoft, в частности, геймплей Halo Infinite.
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