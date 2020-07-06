Microsoft огласила точную дату проведения презентации игр от внутренних студий
На прошлой неделе в Сеть с подачи игровых средств массовой информации просочилась информация о том, что презентация игр от внутренних студий Microsoft (Xbox Game Studios), в числе которых, естественно, будет множество «некстгенных» проектов, пройдёт 23 июля. Что ж, теперь это больше не слух и не утечка, а закреплённый факт: несколько минут назад Microsoft официально подтвердила, что мероприятие Xbox Games Showcase пройдёт 23 июля в 19:00 по московскому времени; за час до этого Джефф Кили проведёт предварительное шоу в рамках летнего фестиваля игр.
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В рамках мероприятия точно будет показан игровой процесс Halo Infinite. Все остальные игры-участницы Xbox Games Showcase пока держатся в секрете, что, в общем-то, логично.
Напомним, что сейчас под крылом подразделения Xbox Games Studios находятся пятнадцать коллективов, каждый из которых занят производством чего-то новенького, поэтому неудовлетворёнными после просмотра презентации мы остаться явно не должны.
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