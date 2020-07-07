Как известно, в начале этого года релиз зомби-экшена Dying Light 2 был отложен на неопределённый срок для улучшения многочисленных аспектов игры. По прошествии полугода авторы ещё не соизволили огласить дату его выхода, но, похоже, скоро всё изменится в лучшую сторону. Внимательные посетители сайта компании ASUS забрели в раздел Promotion и обнаружили там интересную акцию, согласно которой, при покупке продуктов ASUS серии Republic of Gamers нас ждут подарки в виде копий Dying Light и Dying Light 2.

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Согласно описанию, акция продлится до 31 августа, а непосредственно активировать подарки можно будет с 15 июля по 13 сентября. Пользователи предположили, что перед нами прямой намёк на то, что уже в ближайшую неделю (или недели) нас ждёт публикация информации о точной дате выхода Dying Light 2.

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В конце весны ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала сообщал, что работа над игрой находится на финишной прямой, и что разработчики готовят для нас сюрприз. Может, это именно он?