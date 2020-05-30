Вокруг ситуации с разработкой Dying Light 2 последнее время ходили различные негативные слухи, но студия Techland оперативно их опровергала. Сегодня, похоже, разработчики решили наконец-то поставить точку в вопросе готовности Dying Light 2 к релизу и в недавней беседе с польским изданием PolskiGamedev заявили, что процесс создания игры находится на финальных этапах.

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Что касается планов по выпуску игры в текущем году, то, по словам ведущего геймдизайнера Dying Light 2 Тимона Смекталы, разработчики готовят сюрприз, и он не хочет его портить. По всей видимости (судя по формулировкам Смекталы), Dying Light 2 выйдет уже в скором времени, а новость о конкретной дате должна стать для нас приятной неожиданностью.

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Стоит напомнить, что изначально Dying Light 2 должна была выйти весной этого года, но затем разработчики отложили релиз на неопределённый срок, чтобы улучшить и расширить основные геймплейные элементы проекта. Ведь он во всём должен стать лучше, чем первая часть, которая и так уже в своё время задала планку создания зомби-экшенов на годы вперёд.