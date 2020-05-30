Dying Light 2 находится на финальной стадии разработки
Вокруг ситуации с разработкой Dying Light 2 последнее время ходили различные негативные слухи, но студия Techland оперативно их опровергала. Сегодня, похоже, разработчики решили наконец-то поставить точку в вопросе готовности Dying Light 2 к релизу и в недавней беседе с польским изданием PolskiGamedev заявили, что процесс создания игры находится на финальных этапах.
Что касается планов по выпуску игры в текущем году, то, по словам ведущего геймдизайнера Dying Light 2 Тимона Смекталы, разработчики готовят сюрприз, и он не хочет его портить. По всей видимости (судя по формулировкам Смекталы), Dying Light 2 выйдет уже в скором времени, а новость о конкретной дате должна стать для нас приятной неожиданностью.
рекламаСтоит напомнить, что изначально Dying Light 2 должна была выйти весной этого года, но затем разработчики отложили релиз на неопределённый срок, чтобы улучшить и расширить основные геймплейные элементы проекта. Ведь он во всём должен стать лучше, чем первая часть, которая и так уже в своё время задала планку создания зомби-экшенов на годы вперёд.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила