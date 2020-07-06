Shadow Warrior 3 официально анонсирована
К счастью, разработчики из Flying Wild Hog решили не мучить поклонников серии Shadow Warrior долгими ожиданиями и официально анонсировали третью часть серии. Сопутствующий видеоролик и первые подробности проекта прилагаются.
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Согласно описанию, в Shadow Warrior 3 Ло Вангу и Орочи Зилле предстоит поймать угрожающего сохранности мира древнего дракона, которого они сами ранее случайно и освободили из вечного заточения. В этом деле Вангу поможет сочетание клинков и огнестрельного оружия, маска мёртвого бога, яйцо дракона и капелька волшебства.
Если верить разработчикам, то Shadow Warrior 3 порадует продвинутой и динамичной боевой системой, которую они сами сравнивают с симфонией смерти, а также зрелищными добиваниями и знаменитым юмором серии.
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Полноценный показ геймплея обещают устроить в рамках мероприятия Devolver Direct в эту субботу, 11 июля. Релиз Shadow Warrior 3 запланирован на следующий год.
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