К счастью, разработчики из Flying Wild Hog решили не мучить поклонников серии Shadow Warrior долгими ожиданиями и официально анонсировали третью часть серии. Сопутствующий видеоролик и первые подробности проекта прилагаются.

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Согласно описанию, в Shadow Warrior 3 Ло Вангу и Орочи Зилле предстоит поймать угрожающего сохранности мира древнего дракона, которого они сами ранее случайно и освободили из вечного заточения. В этом деле Вангу поможет сочетание клинков и огнестрельного оружия, маска мёртвого бога, яйцо дракона и капелька волшебства.

Если верить разработчикам, то Shadow Warrior 3 порадует продвинутой и динамичной боевой системой, которую они сами сравнивают с симфонией смерти, а также зрелищными добиваниями и знаменитым юмором серии.

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Полноценный показ геймплея обещают устроить в рамках мероприятия Devolver Direct в эту субботу, 11 июля. Релиз Shadow Warrior 3 запланирован на следующий год.