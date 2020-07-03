По всей видимости, скоро на улице поклонников серии Shadow Warrior настанет праздник. В официальном Twitter-аккаунте серии появилось сообщение, гласящее о том, что разработчики уже вовсю готовят трейлер-дразнилку (тизер).

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С момента выхода предыдущей части — Shadow Warrior 2 — прошло уже пять лет, так что по срокам анонс новой части вполне подходит. Кроме того, студия Flying Wild Hog весной этого года утверждала, что трудится над двумя новыми проектами AAA-класса, и нет оснований полагать, что новенькая Shadow Warrior не в их числе.

Скорее всего, тизер опубликуют в ближайшие дни, а полноценная премьера состоится 11 июля в рамках мероприятия Devolver Direct, проводимого издательством Devolver Digital.