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Прохождение боевика Outriders от авторов Painkiller и Bulletstorm займёт несколько десятков часов

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Быть может, экс-руководитель игрового подразделения Sony и считает, что современные игры чересчур затянуты, но разработчики из People Can Fly, которые сейчас вовсю корпят над боевиком Outriders, это мнение явно не разделяют. По их словам, прохождение основной сюжетной линии Outriders займёт порядка 25—30 часов; ещё столько же займёт прохождение сторонних заданий, и ещё столько же — так называемый эндгейм.

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Вместе с тем разработчики представили новый игровой класс — Пироманта. Любитель играть с огнём, который получает столь неописуемое удовольствие от сжигания оппонентов, что даже излечивает ранения, пока кто-то другой сгорает. Класс относительно медленный, поэтому уязвимый.

Игровой мир Outriders не открытый, но локации при этом просторные и сразу доступны для посещения. В зависимости от принятых игроком действий во время прохождения локации будут менять внешний вид.

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Напомним, что действие Outriders разворачивается на потерпевшей катастрофу некогда прекрасной планете Инок, а основной задачей главных героев станет поиск некой сущности, издающей загадочный сигнал.

Релиз Outriders планируется ближе к концу этого года на всех актуальных платформах.

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