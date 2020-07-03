Horizon Zero Dawn выйдет на PC: с марта текущего года это уже подтверждённый факт. Известно, что игра появится на «старшей» платформе этим летом, но время бежит быстро, первый месяц лета благополучно пролетел, а мы до сих пор ждём оглашения точной даты выхода. И вот, похоже, ждать осталось совсем недолго.

реклама

анонсы и реклама Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Внимательные посетители портала Steam Database обнаружили, что сегодня к PC-версии Horizon Zero Dawn в Steam было добавлено пользовательское соглашение (EULA), что обычно свидетельствует о скором релизе. Бытует мнение, что Horizon Zero Dawn выйдет на следующий после окончания летней распродажи в Steam день, то есть, десятого июля.

реклама

Если разработчики подтвердят вышеизложенные предположения, то мы обновим данную заметку.

реклама

Стоит напомнить, что в июне был официально представлен «некстгенный» сиквел — Horizon Forbidden West — так что PC-геймеры, которые подумывают о приобретении PlayStation 5, будут в курсе разворачивающихся в продолжении событий. Выйти Horizon Forbidden West должна в следующем году.