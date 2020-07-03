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Похоже, PC-релиз Horizon Zero Dawn состоится уже в ближайшее время

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Horizon Zero Dawn выйдет на PC: с марта текущего года это уже подтверждённый факт. Известно, что игра появится на «старшей» платформе этим летом, но время бежит быстро, первый месяц лета благополучно пролетел, а мы до сих пор ждём оглашения точной даты выхода. И вот, похоже, ждать осталось совсем недолго.

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Внимательные посетители портала Steam Database обнаружили, что сегодня к PC-версии Horizon Zero Dawn в Steam было добавлено пользовательское соглашение (EULA), что обычно свидетельствует о скором релизе. Бытует мнение, что Horizon Zero Dawn выйдет на следующий после окончания летней распродажи в Steam день, то есть, десятого июля.

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Если разработчики подтвердят вышеизложенные предположения, то мы обновим данную заметку.

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Стоит напомнить, что в июне был официально представлен «некстгенный» сиквел — Horizon Forbidden West — так что PC-геймеры, которые подумывают о приобретении PlayStation 5, будут в курсе разворачивающихся в продолжении событий. Выйти Horizon Forbidden West должна в следующем году.

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"Бытует мнение, что Horizon Zero Dawn выйдет на следующий после окончания летней распродажи в Steam день, то есть, десятого июля." - то есть один эксклюзив Сони будет мешать другому? Хитрая многоходо...
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