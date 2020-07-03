Сотрудники аналитической компании Sensor Tower подсчитали, что проект PUBG Mobile с момента своего выхода заработал уже свыше трёх миллиардов долларов. Примечательно, что темпы роста выручки увеличиваются: так, например, выручки в полтора миллиарда долларов (опять-таки по подсчётам Sensor Tower) игра достигла всего семь месяцев назад.

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Больше половины всей выручки PUBG Mobile — аж 52 % — принесла её китайская версия под названием Game for Peace. Далее с огромнейшим отставанием идут американский и японский рынки.

Наиболее прибыльным для PUBG Mobile в этом году стал март — на него пришлось 270 миллионов долларов выручки — что вполне логично, ведь именно на март в мире пришёлся основной удар коронавируса и вызванные самоизоляционные меры. Далее наблюдается закономерное падение выручки, и по состоянию за июнь она уже вернулась в привычные рамки и составила 168 миллионов долларов.