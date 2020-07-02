Состоялся релиз бесплатного ремейка Trackmania Nations
Новость об анонсе ремейка Trackmania Nations, который Ubisoft лаконично нарекла просто Trackmania, прошла практически незамеченной, однако редакционный долг обязывает нас довести тему до логического завершения и опубликовать заметку о выходе проекта в свет. Итак, Trackmania доступна на PC в Epic Games Store и собственном магазине Ubisoft.
реклама
Проект в базовом варианте распространяется по бесплатной схеме и предложит всю самую необходимую функциональность. Для дополнительных функций вроде расширенного доступа к пользовательскому контенту, ежедневных соревнований, системы клубов и кастомизации обликов автомобилей придётся раскошелиться на два возможных уровня подписки.
Впрочем, вряд ли у многих возникнет желание оформлять подписку: судя по оценкам на Metacritic, ремейк Trackmania Nations пришёлся по нраву далеко не всем.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила