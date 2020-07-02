Новость об анонсе ремейка Trackmania Nations, который Ubisoft лаконично нарекла просто Trackmania, прошла практически незамеченной, однако редакционный долг обязывает нас довести тему до логического завершения и опубликовать заметку о выходе проекта в свет. Итак, Trackmania доступна на PC в Epic Games Store и собственном магазине Ubisoft.

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Проект в базовом варианте распространяется по бесплатной схеме и предложит всю самую необходимую функциональность. Для дополнительных функций вроде расширенного доступа к пользовательскому контенту, ежедневных соревнований, системы клубов и кастомизации обликов автомобилей придётся раскошелиться на два возможных уровня подписки.

Впрочем, вряд ли у многих возникнет желание оформлять подписку: судя по оценкам на Metacritic, ремейк Trackmania Nations пришёлся по нраву далеко не всем.