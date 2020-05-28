У ремейка Trackmania Nations будет и бесплатная версия
Ubisoft объявила о том, что ремейк Trackmania Nations, будет распространяться по двум схемам в зависимости от выбранной игроком версии: бесплатно или по подписке. В бесплатную версию, которую нарекли стартовым изданием, войдут все основные геймплейные возможности, включая одиночный и сетевой режимы, основная функциональность редактора трасс, возможность играть в аркадные режимы
Также Ubisoft предусмотрела два уровня подписки. Стандартный уровень обойдётся в $9,99 (419 рублей) в год и помимо вышеуказанных функций также предоставит расширенный доступ к пользовательскому контенту, полный доступ к повторам, добавит дополнительные функции редактора трасс и откроет доступ к ежедневным соревнованиям.
реклама«Клубный» уровень подписки предлагается за $29,99 (1 249 рублей). Данный уровень подписки открывает возможность вступать во внутриигровые клубы и создавать свои собственные, получать доступ к эксклюзивному контенту и функциям вроде кастомизации обликов машин, специальным кампаниям, тренировочным трассам и дополнительным соревнованиям. Наконец, обладатель клубной подписки сможет принимать участие в организуемой разработчиками Open Grand League с возможностью быть отобранным для участия в Trackmania Grand League.
Напоминаем, что релиз Trackmania, а именно так просто и лаконично называется ремейк, запланирован на 1 июля на PC (Epic Games Store и Uplay).
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