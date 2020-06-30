Утечка: геймплейный трейлер, скриншоты и дата выхода Crysis Remastered
Вчера вечером Crytek пообещала, что устроит премьерный показ геймплейного трейлера Crysis Remastered в среду, 1 июля, но что-то пошло не так, и вся необходимая информация появилась в Сети уже несколько часов назад. В Сеть с подачи магазина Microsoft попали тот самый геймплейный трейлер, три снимка экрана, а также дата выхода — 23 июля.
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Утечка выглядит вполне правдоподобно, поэтому рискнём предположить, что завтра вечером Crytek всю эту информацию подтвердит официально. Хотя, в таких случаях можно уже не ждать и осуществить премьеру чуть раньше, чем планировалось. Впрочем, судя по комментариям пользователей, пытающимся отыскать различия с оригинальной Crysis, лучше бы разработчики всё это опровергли.
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