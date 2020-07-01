СМИ: Microsoft покажет игры внутренних студий через три недели
То, что Microsoft в июле проведёт презентацию игр от внутренних студий своего игрового крыла (Xbox Game Studios), не секрет: об этом было известно ещё даже до июньской презентации игр от сторонних разработчиков. Однако конкретная дата компанией пока не называется. И вот, на помощь вновь спешат журналисты, по информации которых, свежая презентация Microsoft состоится на предпоследней неделе июля (с 20 числа). Более того, издание Video Games Chronicle даже раздобыло точную дату — 23 июля.
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Полный список принимающих участие в новой презентации внутренних студий Microsoft не разглашается, но можно рассчитывать на показ Halo Infinite и что-то новое от коллективов Playground Games и The Initiative. Нам же в редакции очень хотелось бы увидеть новый геймплей Age of Empires IV и наконец-то узнать дату её выхода. К сожалению, с конца прошлого года информации о новой части великой серии стратегий в реальном времени больше не поступало.
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