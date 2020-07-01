Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: Microsoft покажет игры внутренних студий через три недели

+
Минус 27000р на Core i9 10 поколения
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже

То, что Microsoft в июле проведёт презентацию игр от внутренних студий своего игрового крыла (Xbox Game Studios), не секрет: об этом было известно ещё даже до июньской презентации игр от сторонних разработчиков. Однако конкретная дата компанией пока не называется. И вот, на помощь вновь спешат журналисты, по информации которых, свежая презентация Microsoft состоится на предпоследней неделе июля (с 20 числа). Более того, издание Video Games Chronicle даже раздобыло точную дату — 23 июля.

реклама

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Полный список принимающих участие в новой презентации внутренних студий Microsoft не разглашается, но можно рассчитывать на показ Halo Infinite и что-то новое от коллективов Playground Games и The Initiative. Нам же в редакции очень хотелось бы увидеть новый геймплей Age of Empires IV и наконец-то узнать дату её выхода. К сожалению, с конца прошлого года информации о новой части великой серии стратегий в реальном времени больше не поступало.

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox game studios
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: Microsoft покажет игры внутренних студий через три недели
+
Появились скриншоты из Switch-версии Crysis Remastered
10
A Plague Tale Innocence разошлась тиражом в один миллион копий
5
Трейлер к скорому выходу PC-версии Death Stranding и первые отзывы журналистов
28
В Crash Bandicoot 4 не будет микротранзакций
+
Провальный сетевой шутер Crucible от Amazon закрывается спустя месяц после релиза
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
22 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
70
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
15
Лучшее охлаждение ПК в условиях ограниченного количества вентиляторов - разрушаем стереотипные схемы охлаждения и максимально эффективно продуваем корпус
127
Мое мнение о кулере GELID Phantom - лучший выбор экономного энтузиаста, или модель без конкурентов, но с одним недостатком
85
Тестирование GTX 750 c 2 ГБ GDDR5-памяти — продолжаем всплытие
54
Еще 13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Солнце, море, пальмы, пляж - 11 шутеров на тропическом острове для слабых ПК
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
8

Сейчас обсуждают

Елисей Творимиров
16:50
Сам пиши. А зачем тебе линейные скорости?
Самый быстрый потребительский SSD Samsung 980 Pro уже на подходе
thrill_of_it_all
16:46
Продукт статьесодержащий "ФЕНИКС" идентичный натуральному. Состав: потуги межушного ганглия Дмитрия Олеговича 90%, эксель 9%, копипаста 1% Может содержать остатки упоротых выводов "тестера" и прошлы...
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
Timur Aydarovich
16:46
Единственное эффективное решение для таких старых корпусов:) Когда БП стоял "как надо", в районе под видеокартой воздух был теплый, а теперь он всегда прохладный. Ну и оставил я так, есс-но, не просто...
Лучшее охлаждение ПК в условиях ограниченного количества вентиляторов - разрушаем стереотипные схемы охлаждения и максимально эффективно продуваем корпус
The Lamer
16:45
Заслуженый кол. "Прогревали корпус изнутри процессор AMD Ryzen 7 2700, разогнанный до частоты в 3.9 ГГц по всем ядрам, тепловыделение которого составило порядка 140 ватт, и видеокарта NVIDIA GeForce G...
Лучшее охлаждение ПК в условиях ограниченного количества вентиляторов - разрушаем стереотипные схемы охлаждения и максимально эффективно продуваем корпус
corsi
16:44
У Apple сейчас самое неудачное железо, но их по-прежнему берут. Стало быть, дело в ОС и софте, а не в железе.
ARM подождет — новый моноблок Apple iMac 2020 получит процессор Intel Core i9-10910
Евгений Евгений
16:37
Твой пукан продолжат коптить
AMD сообщила о создании новой технологии аппаратного ускорения GPU, которая может значительно увеличить производительность видеокарт Radeon
Alex Ivanov
16:35
600MБ/с это в теории. На практике меньше. Ну так оф. письмо интелу, пусть запилят SATA на Optane. И чем вы так все упорно занимаетесь, что вам надо всем мелкоблочные операции чтения/записи производить...
Самый быстрый потребительский SSD Samsung 980 Pro уже на подходе
BSS91
16:35
Это твой мозг не пригоден чтобы понять что синтол в роли догоняющего как в софте, так и в играх
Продажи настольных процессоров AMD Ryzen достигли рекордных показателей за 13 лет
Winssy
16:33
Ну 10700k это допиленный 9900k, оба процессора топ.
Тесты AMD Ryzen 5 3600XT оказались фейком
Azymuth
16:32
Подтверждаю. 1х120 и 1х140 на выдув через переходники 5в (~500-650 оборотов оба вентиля). Все ненужные дыры закрыты, где нужно открыты для подсоса воздуха и стоят фильтры. Тишина и чисто внутри, прохл...
Лучшее охлаждение ПК в условиях ограниченного количества вентиляторов - разрушаем стереотипные схемы охлаждения и максимально эффективно продуваем корпус
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем